شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب وزير الإسكان يتفقد خطى المياه المغذيين للعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، يرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة، خطى مياه الشرب المغذيين للعاصمة الإدارية الجديدة، من محطة تنقية مياه الشرب بالعاشر من رمضان، بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومن محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، بطاقة 125 ألف م3/يوم، واللذين تم تنفيذهما كحلول عاجلة لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة، وليكونا بدائل استراتيجية مستقبلا بعد الانتهاء من محطة تنقية مياه الشرب الخاصة بالعاصمة الإدارية.

كما أجرى نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، جولة بمحطة تنقية مياه الشرب بالعاشر من رمضان، بطاقة 600 ألف م3/يوم، وتوسعاتها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الأول منها قبل 30/6/2021، لتكون الطاقة الإجمالية للمحطة 1.2 مليون م3يوم، مشيراً إلى أن توسعات المحطة تغطى الاحتياجات العاجلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن (بدر، والشروق، وجهاز خليج السويس، ومدينتي، وهليوبوليس، والعاشر من رمضان).

وتابع الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، مسار الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، والذي يسير محازيا للطريق الواصل بين مدينتي العاشر من رمضان وبدر، وتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بطول 18.2 كم، والثانية بطول 16.3 كم، إضافة لعدد 4 روافع عاملة على الخط، لنقل 100 ألف م3/يوم، وكذا خزانات التكديس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخزانات الاستراتيجية بالمدينة، والتى نُفذت لتستوعب 100 ألف م3 كاحتياجات حالية للمدينة، لحين الانتهاء من محطة تنقية مياه العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال المتبقية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم مراعاة جميع عوامل التشغيل الآمنة والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية بالمحطات والخطوط لضمان التشغيل الآمن، وتوفير مياه شرب مطابقة للمواصفات، وذلك بسرعة توريد معدات المعامل الخاصة بإجراء التحاليل الدورية الخاصة بجودة المياه، والتأكد من مطابقتها لجميع الاشتراطات الصحية.

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