فيديو.. سجل حماس الأسود فى غزة.. اغتيالات بشعة وقتل بالغاز السام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ من الاغتيالات والتصفيات تورطت فيها حركة حماس فى قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات المدنيين خلال التعذيب فى معتقلاتها أو بداخل الأنفاق بأبشع الطرق.. ويرصد الفيديو جانبا من السجل الأسود للحركة الفلسطينية فى غزة. في عام 2013 - اتهمت زوجة المواطن الفلسطينى إياد المدهون الحركة باغتيال زوجها في قطاع غزة. وفى أبريل عام 2005 اغتيال الشابة يسرا العزامي مع خطيبها وشقيقها وخطيبته. وفى أكتوبر 2007 اغتيال سكرتير جمعية الكتاب المقدّس بعد خطفه وتعذيبه. Advertisements وفى أبريل 2007 تفجير مكتبة جمعية الكتاب المقدس وتدمير مدرسة مسيحية. وفى أغسطس 2009 تفجير مسجد ابن تيمية في رفح على المصلين، بحجة أنّهم جماعة سلفية. وفى أغسطس 2014 كشف قيادي بالأمن الوقائي الفلسطيني عن جرائم حماس في الأنفاق منها: - أفعال مشينة وتهريب وأعمال غير أخلاقية خاصة خلال حكم المعزول محمد مرسي - حماس كانت تضع الغاز السام في الأنفاق لقتل من بداخلها ثم تدعي قصف إسرائيل لها وكل من حاول الكشف عن جرائمها كان مصيره القتل من حماس.

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