شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة الإسكندرية: دعم 740 مُصابا بكورونا من الأعضاء وأسرهم خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة صيادلة الأسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسى نقيب صيادلة الأسكندرية، إنه في هذه الظروف العصيبة وضعت نقابة الصيادلة الفرعية الدعم الميدانى للصيادلة، في جائحة كورونا والاستشارات العامة على رأس الأولويات، مع ازدياد عدد الحالات حيث تم التعامل مع أكثر من 740 حالة على مدار أكثر من شهرين مابين الحالات المشتبه في إصابتها، والمؤكدة من الصيادلة وذويهم، إما بتوجيهها إلي المستشفيات أو مساعدتها في الدخول للمستشفيات أو نقلها لقسم العناية المركزة أو نقلها من مستشفى لأخرى بالتعاون مع هيئة الإسعاف.

وأوضحت النقابة، فى حصاد غرفة عمليات نقابة صيادلة الاسكندرية، خلال 60 يوم في مواجهة الكورونا، بداية من 11 يونيو الماضى، وحتى الآن، أنه تم مساعدة 20 حالة بمستشفى صدر كوم الشقافة، و15 حالة بمستشفى العجمي العام، و28 حالة بمستشفى الحميات، و17 حالة بمستشفى جمال عبد الناصر، و8 حالات بمستشفى صدر المعمورة، و4 حالات بمستشفى العامرية العام، و22 حالة بمستشفى ابوقير العام، و12 بمستشفى ابوقير التخصصي، و14 بمستشفى الجمهورية، و7 بالمدينة الجامعية في سموحة.

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وتواصل أكثر من غرفة عمليات على مدار 24 ساعة في متابعة الحالات بمتابعة مباشرة من النقيب الدكتور محمد أنسي الشافعى و بمشاركة من عددا من الصيادلة الاكلينيكيين، وأكدت النقابة استمرار المتابعة، وعمل غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لحين إنتهاء الجائحة، وأبدت نقابة صيادلة الاسكندرية تمنيها بالشفاء العاجل لمصابي فيروس كورونا.