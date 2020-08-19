شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 حتى يوم الخميس الموافق 10سبتمبر 2020، حيث يتم تسجيل بيانات الطلاب من خلال الرابط التالى http://app2.helwan.edu.eg/modon، كما أوضحت الجامعة شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية وفقا للقواعد التالية:

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

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7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألايكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألايكون مقبولا باحد كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظه مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لاحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الاخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالاصغر سنا فالابعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاعرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا اذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الدكتور رئيس الجامعة.