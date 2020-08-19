شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 24 رحلة دولية ورحلات استثنائية إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير 24 رحلة دولية، على مدار اليوم الأربعاء، لعدة وجهات بالخارج ورحلات استثنائية إلى السعودية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (امستردام، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك) ورحلتين جويتين إلى دبى، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر وأسوان ورحلة خاصة إلى طابا، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، الرياض، جدة، القصيم، بخلاف 4 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2250 راكبا.

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واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضى، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.