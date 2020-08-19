شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استكمال التدريبات العملية لطلاب المدارس الفنية للانتقال للصف الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بشأن استكمال أعمال التدريب العلمى والتقييم لطلاب التعليم الفنى لسنوات النقل للعام الدراسى الحالى 2019 - 2020، قبل بدء العام الدراسى المقبل وكون الطالب لا يعتبر ناجحا ومنقولا للصف الثانى إلا بعد حضوره الجزء العملى الخاص به، تم إعداد خطة لاستكمال التدريبات العملية للطلاب.



وأوضحت الوزارة، فى خطاب للمديريات، أنه بالنسبة للمدارس التى تطبق منظومة الجدارات، وعددها 103 مدارس، تبدأ أعمال التدريب والتقييم خلال الفترة من 22 أغسطس الجارى حتى 10 سبتمبر المقبل حيث يتم استكمال الوحدات الخاصة بمنهج طلاب الصف الأول الثانوى لمنظومة الجدارات المهنية وتقييمهم، مع مراجعة ما تم تدريسه حتى 15 مارس الماضى، واستكمال المتبقى من المنهج، على أن تبدأ التدريبات العملية للصف الثانى خلال الفترة من 12 سبتمبر حتى 24 من نفس الشهر، مع اعتماد نتائج التقييم للصف الأول الثانوى.



وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب مدارس التعليم الفندقى نظام الثلاث والخمس سنوات، يتم استكمال تقييم الجزء العلمى للطلاب خلال الفترة من 22 أغسطس حتى بداية سبتمبر المقبل، حيث تستكمل المدارس التدريبات العملية لطلاب الصف الثالث والرابع لمدارس الخمس سنوات، وأيضا استكمال التدريبات المهنية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس الثلاث سنوات.



وكانت الفترة من 15 مارس الماضى شهدت توقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اعتمدت الوزارة نظام الأبحاث كبديل للامتحانات لتقييم الطلاب فى صفوف النقل لطلاب التعليم الفنى والعام.