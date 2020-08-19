شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات.. صرف مرتبات الحكومة والذهب يهبط بقيمة جنيهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، موجزا لأهم أخبار الخدمات، أعده محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد.



وعلى رأس الموجز، جاء الخبر الهام حيث يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة عدد من الملفات، حيث من المنتظر أن يناقش الاجتماع مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة فى مواجهة الفيروس، بجانب الدراسة الخاصة بعودة صلاة الجمعة بالمساجد وفقا للمقترحات التي سيتم عرضها على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، المقرر عقد اجتماع لها اليوم أيضا عقب اجتماع المجلس.

ومن صلاة الجمعة إلى المرتبات، حيث يبدأ الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين ونصف المليون، وذلك لمدة 3 أيام، وفق الترتيبات المعمول بها كل شهر لتقسيم صرف المرتبات.



نسرين فؤاد

وفى الموجز أيضا، فقد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى، أن غدا الخميس 20 أغسطس، هو آخر أيام تسجيل الطلاب لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك .

وأكد عطا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لا نية لمد فترة تسجيل اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى، وأنه سيتم انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت 22 اغسطس .

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وفى الأخبار، تغلق أكاديمية الشرطة، غداً الخميس، أبوابها للمتقدمين لكلية الشرطة، من حملة الثانوية العامة لهذا العام 2020، على أن تستمر عملية التقديم لخريجي الجامعات للالتحاق بالأقسام المتخصصة حتى 17 سبتمبر المقبل.



كما حددت وزارة الإسكان، غدا الخميس المقبل، آخر موعد للتقديم وسداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعى، وبذلك بنظام التمويل العقارى، وتتراوح المساحات المطروحة بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

وفى النشرة تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر محرم من العام 1441 هجريا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية.

وفلكيا يولد الهلال في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً، ما يمكن من رؤيته، وهو ما يجعل من يوم الخميس المقبل بداية العام الهجري الجديد فلكيا، وكل عام وحضراتكم بخير.

وضمن الموجز فقد أغلق سعر الذهب في مصر على هبوط بقيمة جنيهين، جراء هبوط الدولار في السوق المصرفي، ليسجل سعر الذهب من عيار 21، قيمة 888 جنيها للجرام مع استمرار ثبات سعر أوقية الذهب فوق ألفي دولار مسجلة 2003 دولار. أما عيار 18 فقد استقر سعره عند 762 جنيها.



واختتم الموجز بأخبار الطقس، حيث تشهد القاهرة والوجه البحري، اليوم الأربعاء استمرارا للطقس الحار والرطب، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى 80 %.

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

