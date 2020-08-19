شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل طائرة مساعدات إغاثية وغذائية للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار بيروت اليوم طائرة عسكرية تحمل 38 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية ؛ من بينها 5 أطنان دقيق.

وكان فى استقبال الطائرة لدى وصولها السفير المصرى ببيروت الدكتور ياسر علوى والملحق العسكرى العميد أحمد شحادة والقنصل العام أحمد إمام وقنصل مصر ببيروت المستشار وائل السيسى والمستشار الإعلامى بالسفارة عبدالله زهدى

تعد هذه الطائرة العاشرة ضمن طائرات الحسر الجوى الذى أطلقته مصر فى أعقاب حادث مرفأ بيروت ، وهناك ١١ جهة مصرية تقدم مساعدات للشعب اللبنانى فى إطار دعم الدولة المصرية له ؛ تشمل مؤسسات رسمية ومجتمع مدنى .

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وعلى صعيد متصل قال السفير ياسر علوى السفير المصرى لدى لبنان، إن مصر سبق وأرسلت 3 طائرات مساعدات إلى لبنان، من بينها طائرة كانت تنقل 21 طبيبا ومعهم معدات طبية والتجهيزات الطبية والمواد التي سيحتجونها، مشيرا إلى أن هذا الفريق الطبي يتمركز في جامعة بيروت العربية التي أنشأتها مصر في لبنان منذ 60 عاما.

وأوضح السفير المصرى لدى لبنان، أن الجسر الجوى المصرى للبنان مستمر في تقديم المساعدات حتى 26 أغسطس الجارى، لافتا إلى أن هناك 250 ألف وحدة سكنية أصيبت من انفجار مرفأ بيروت بدرجات متفاوتة، موضحا أن مصر مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار الموانئ الرئيسية في لبنان.