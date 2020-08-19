شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عالميا لاعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل، وذلك بمسرح التلفزيون بالدور السابع من مبنى ماسبيرو.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة ممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية بالحضور لتغطية فاعليات المؤتمر على أن يكون ذلك بوقت كاف وقبل ساعة من موعد عقد المؤتمر والذى يتضمن نتائج الاقتراع والفرز فى الجولة الأولى من الانتخابات.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من فحص جميع التظلمات المقدمة من المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، على النتائج حيث تم الفصل فيها ولم تتضمن اى مخالفات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو النتيجة النهائية، لافتا إلى أن الهيئة أخطرت صاحب التظلم بقرار الهيئة بعد 24 ساعة من الفصل فى التظلمات وفقا لصحيح الدستور والقانون والجدول الزمنى للانتخابات.

وحدد قانون مجلس الشيوخ كيفية حساب نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ للنظامين للفردى والقوائم حيث يتضمن حساب نصاب الفوز في الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية (50+1 من الأصوات الصحيحة التى حضرت).

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

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وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وبالنسبة للمرشح الفردى الوحيد والقائمة الوحيد ينص القانون على أنه اذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.