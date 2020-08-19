شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ترصد تعذيب طفلة بالغربية وتوجه بالعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، رصد فريق الرصد الإعلامى باللجنة مجموعة من الصور تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للطفلة "أمنية" 9 سنوات بمحافظة الغربية، يظهر عليها علامات تعذيب بدنى كبيرة وحروق بالغة فى جميع أنحاء جسدها ومناطق حساسة، وعلى الفور تواصل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى بناء على توجيهات من د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع أحد اقارب الطفلة، والذى أشار إلى أن أبويها منفصلان، وأن الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وأن من تعمل لديهم مارسوا عليها أشكالا كبيرة من العنف الجسدى والتعذيب والحرق.

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وعليه قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع ا.د حسن التطاوى مدير مستشفيات جامعة طنطا، وأفاد بقبول الحالة وتم استقبالها وحجزها بقسم الحروق والتجميل وعمل جميع ما يلزم طبيا، كما تم إخطار فريق التدخل السريع بالغربية وجار اتخاذ كافة الإجراءات الاجتماعية مع الطفلة.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها الوضع الصحى للطفلة عن قرب وتقديم كل الدعم الطبي والمعنوي لها حتى تماثلها للشفاء التام، كما تؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة في وسائل الإعلام المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.