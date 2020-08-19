شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: "الامتحانات البريطانية" وافقت على نظام الدرجات المعدل لخريجى مدارس النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم: أن هيئة الامتحانات البريطانية وافقت على تطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل على "خريجى مدارس النيل" لعام 2020.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم قد أكد أنه فى الوقت الذى نجحت مصر، فى العبور بنظامها التعليمى بسلام خلال انتشار جائحة كورونا حول العام فإن الكثير من نظم التعليم العالمية المرموقة عانت مشاكل كبرى، ومن بينها الشهادتين البريطانية والأمريكية.

وتابع الوزير: لقد شكا طلاب وأولياء أمور الشهادة البريطانية من إجحاف وظلم التقييم الذى قامت به كامبريدج فى أعقاب الجائحة، وقد أرسلت خطابا رسميا باسم حكومة مصر إلى هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية للإعراب عن عدم رضا مجتمع التعليم المصرى عن الدرجات الظالمة لأبنائنا الذين يدرسون الشهادة البريطانية، وقد جاء رد المملكة المتحدة سريعا ليصب فى صالح الطلاب والعدالة وهذا هو نص الرد..

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بيان من رئيس Ofqual حول كيفية منح درجات GCSE وAS و A هذا الصيف: نحن نتفهم أن هذا كان وقتًا محزنًا للطلاب، الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها لقد أوجد الوباء ظروفًا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها. نريد الآن اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب - وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في غضون أسبوعين.

وبعد التفكير، قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون، وسيتم تطبيق التبديل إلى درجات تقييم المركز على كل من المستويين AS و A وعلى نتائج GCSE التي سيحصل عليها الطلاب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.