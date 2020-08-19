شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى والإسكان يستعرضان تنفيذ الإجراءات العاجلة لترشيد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس كلاً من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجتماع اللجنة التنسيقية بين الوزارتين وذلك بحضور القيادات التنفيذية من الري والإسكان لبحث القضايا المشتركة في ضوء السعي لتحقيق الإستفادة المثلي من الموارد المائية المتاحة .

وتضع اللجنة التنسيقية بين وزارتى الري والإسكان ملف الصرف الصحى على قمة أولوياتها تنفيذ مبارة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الحكومة، الذى يهدف إلى زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى للقرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذى يستهدف العزب والنجوع والكفور والتوابع الأخرى، وذلك فى إطار تحسين جودة الحياة الصحية والبيئية للمواطنين بالمناطق الريفية

وأكد عبد العاطي، أنه تم تقييم منظومة القطع الموفرة لاستهلاك المياه ، والتى تم تركيبها فى 3 مساجد فى محافظة القاهرة، بالتنسيق بين وزارات الرى والأوقاف والإنتاج الحربى، ووصلت نسبة الترشيد فيها إلى 35% ويقلل هدر المياه ويحقق أحد أهم محاور الإستراتيجية القومية للمياه

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه من الضروري العمل كذلك على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياة حتي يكون مفهوم الترشيد نابع من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التي نواجهها

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وتجدر الإشارة الى انه تم الاتفاق على العديد من النقاط المتعلقة بخطة مياه الشرب والصرف الصحي واجراءات ترشيد المياه والمشروعات المنفذة بالشراكة بين الوزارتين ومنها مشروع توسعات محطة تنقية أبو رواش بالجيزة ومبادرة زيادة العائد الـمائى لنهو عدد 54 محطة معالجة صرف صحى بالوجه القبلى ، وكذلك العمل على الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون م/3 يوم

وجدير بالذكر انه تم الاتفاق على تشغيل خط الطرد الرئيسى بمحطة بلانة للصرف الصحى بمركز نصر النوبة، لتفادى حدوث أى انهيارات لجسور المحطة كما حدث في الفترات الماضية، وايضا متابعة مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان القومي

كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإشتراطات الفنية لإنتاج مياه نقية داخل المحطات المنفذة بعد تطبيق مراحل المعالجة الثلاثية، بجانب أخذ عينات دورية وتحليلها بواسطة معامل وزارتي الصحة والبيئة لضمان خلو هذه المياه من أى ملوثات لتكون صالحة لكافة الأغراض .