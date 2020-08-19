اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة من مدينة العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير حول أعداد فيروس كورونا، في ظل انخفاض أعداد الإصابات اليومية ومتابعة مستشفيات العزل والاستعداد الدائم لها.

كما يناقش المجلس تقرير حول تصالحات البناء بعد مد فترة التصالح حتى 15 سبتمبر من الشهر القادم، كما يناقش المجلس تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين الخدمات للمواطنين مراعاة مصلحة المواطن.

كما يناقش المجلس المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وتوفرها في الأسواق بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار للتيسير على المواطنين.​