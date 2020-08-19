أخبار مصر | للمرة الثانية.. نقل شحنة قمح من ميناء دمياط لإمبابة عبر نهر النيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. نقل شحنة قمح من ميناء دمياط لإمبابة عبر نهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، أن ميناء دمياط استقبل عدد 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى ثانى رحلة خلال أسبوع لنقل حوالي 1600 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.

ومن جانبه وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، كلا من رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بمتابعة عملية شحن الوحدات النهرية أولًا بأول وتوفير كافة إمكانيات الميناء وتيسير الإجراءات لسرعة شحن القمح ومغادرة الوحدات فى التوقيت المحدد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بشأن تنشيط نقل البضائع نهريًا لانخفاض تكلفته وأثره فى الحفاظ على جودة الطرق البرية ودوره فى خفض أسعار البضائع والسلع المنقولة، وهو الأمر الذى يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل الميناء.

جدير بالذكر أن ميناء دمياط نجح في استعادة نقل شحنات القمح بعد توقف 36 شهر حيث كان قد استقبل الأسبوع الماضى عدد 6 وحدات نهرية فى رحلة تم خلالها شحن حوالى 1800 طن قمح من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى فى تنشيط نقل البضائع نهريًا.

Advertisements

في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".