شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لمتابعة استثمارات القطاع الخاص لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس هيئة الرقابة المالية المصري الدكتور محمد عمران، ونائبه القاضي خالد النشار اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي لمناقشة تسهيل استثمارات القطاع الخاص السعودي وسبل تعزيزها في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.

وأطلع السفير أسامة نقلي خلال الزيارة على انشطة وانجازات وطبيعة عمل هيئة الرقابة المالية المصرية، وكافة التشريعات والقوانين المرتبطة بها، علاوة على التعاون المثمر والبناء بينها ونظيرتها بالمملكة في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين .

واستعرض الجانبان حجم مساهمات استثمار القطاع الخاص السعودي في الشركات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة، وجرى تبادل الآراء والمقترحات والمعلومات حيال مستقبل الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

وجرى الاتفاق على وضع آلية لمتابعة استثمار القطاع الخاص السعودي في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها لمصر وبدء توظيفها والعمل على تطويرها.

وأكد كل من السفير أسامة نقلي والدكتور محمد عمران على أن استثمارات القطاع الخاص في البلدين تعد رافداً مهماً من روافد تعزيز التعاون الثنائي القائم في ظل العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء سطر السفير نقلي كلمة في سجل الزيارات بالهيئة أشاد فيها بما اطلع عليه من انجازات حققتها الهيئة وتطلعه لتعاونها المثمر مع نظيرتها في المملكة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ،كما أهدى الدكتور محمد عمران درع الهيئة التذكاري لسفير المملكة بمناسبة زيارته.

Advertisements

حضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة المملكة لدى مصر أنور بن حصوصه