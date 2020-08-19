شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستقبل بمكتبه مدير الإدارة الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه المهندس أشرف عبدالمجيد هواش مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام وذلك عقب صرفه من سرايا النيابة دون أي ضمانات وأيضا المهندسة رانيا يونس جهلان مدير الإدارة الهندسية بمركز طنطا واثنين آخرين فنين. وذلك على خلفية سماع أقوالهم في صدور ترخيص إحدى المدرس الخاصة بقرية نواج مركز طنطا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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