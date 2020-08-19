شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إزاله مخالفات التنظيم في حي الزهور و احالة مرتكبيها الي النيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور في بورسعيد، اليوم، حملاتها المكثفة لأزاله المخالفات والاشغالات، بقيادة السعيد رخا رئيس الحى، وقامت الحملة بإزالة المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية وتحرير محاضر لأصحاب المخالفات وإحالتها إلى النيابة العسكرية.

وقامت الحملة بالمرور من شارع عبدالحليم محمود ومصادرة عدد ٣ عربات يد اشغال طريق، والمرور بشارع المناخلي ورفع الاشغالات الخاصة بمحلات بمنطقة بلال بن رباح، والمرور بشارع التحرير والتنبيه على محل بيع دراجات هوائية بالالتزام وعدم غلق الطريق بمنطقة الحرفيين، والمرور بشارع محمد رياض ورفع الاشغالات التي تعوق حركة السير به والمرور بشارع العبور ورفع الإشغالات وفتح الطريق أمام مخبز عثمان.