شكرا لقرائتكم خبر عن «المنيا ميني فوتبول» تعقد اجتماعها الأول لوضع خطة عمل المنطقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة منطقة المنيا «ميني فوتبول» الاجتماع الأول له لمناقشة خطة العمل خلال الفتره المقبله، وتجهيز السجلات الماليه والإدارية للمقر الكائن بجوار نقابة الزراعيين بوسط مدينة المنيا.

ترأس الاجتماع أيمن عبدالرحمن الأفندي رئيس مجلس الإدارة بحضور نائبه ناصر محمد على وأعضاء المجلس: الاستاذ الدكتور رمضان محمود عبدالعال، بكلية التربية الرياضية، الدكتور محمد هنداوي، بكلية التربية الرياضية، محمد محمود عبدالعزيز، مختار عبدالعزيز، إسلام فهمي، مؤمن عبدالرحمن محمد، ومريم أسعد وكيل وزارة الشباب الأسبق بالمحافظة المديري التنفيذي للمنطقة، ونادي أسحق جرجس مدير سابق بالرياضه بالمعاش.

قال رئيس مجلس الإدارة إن منطقة المنيا تدرس حاليا التحضير لعقد دورات تدريبيه لإعداد الحكام والمدربين وفقا لضوابط وشروط الإتحاد العام للميني فوتبول، ومن المقرر الإعلان عن تلك الدورات لاحقا، موضحا أنه خلال الاجتماع جري مناقشة الرسائل والمكاتبات الوارده والاستلام والتسلم عن طريق الجهة الإدارية «مديرية الشباب والرياضه».

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استقبل الاسبوع الماضي، أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، والوفد المرافق له، ضمن سلسلة جولات تدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

حضر اللقاء مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والكابتن فكري صالح، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصري للميني فوتبول، ومحمد محسن، عضو لجنة العلاقات العامة بالاتحاد، وأيمن عبدالرحمن الأفندي، رئيس منطقة المنيا، وناصر محمد على، نائب رئيس المنطقة، والكابتن هشام عبدالرسول، المستشار الرياضي للمنطقة.

أكد محافظ المنيا، على دعم كافة الأنشطة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ لأن الرياضة تساهم في غرس القيم الايجابية، وتكسب روح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الايجابي.

وأوضح القاضي، أن المحافظة جاهزة لاستقبال أي فعاليات وبطولات على أرضها، من خلال 159 مركز شباب، و21 نادي بجميع المراكز والمدن، مؤكدًا أنه يجري حاليًا إنشاء الكثير من مراكز الشباب الجديدة لتستوعب جميع الفئات العمرية.

وأعلن أحمد سمير، خلال اللقاء، عن تدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة المنيا، وافتتاح مقرًا للمنطقة بها، لافتًا إلى أن اتحاد الميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة انتشارها وممارستها لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب.

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وتعد «الميني فوتبول» أو كرة القدم المصغرة لعبة منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.