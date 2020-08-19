شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» أهم المعلومات عن الجامعات الأهلية الجديدة التي وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشائها.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أقروا، الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية، لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، نظرًا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة.

أيضًا، للقبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

أهم المعلومات عن الجامعات الاهلية في مصر:

تضم الجامعات الاهلية الجديدة جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة. تقع جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، و«جامعة العلمين الدولية» بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و«جامعة الجلالة» بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و«جامعة المنصورة الجديدة» بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية. تهدف إلى توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع في مستويات تقديم الخدمة يناسب جميع أفراد المجتمع. تكلفة إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بلغ ١٣ مليار جنيه. تهدف إلى تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار في مجال التعليم. القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة. الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية أقل بنسبة 5% من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية. يبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات. الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وتبلغ مصاريفها أقل من الخاصة، ويعاد ضخ فائض الدخل سنويًا في ميزانية الجامعة العام التالي. يوجد الكثير من الشركات مع الجامعات الأجنبية المرموقة وهناك مشاورات لمنح شهادة مزدوجة. تطرح مجموعة من البرامج الدراسية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، الحالية والمستقبلية، بث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًّا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا. افتتاح الجامعات الاهلية: «الجلالة، والملك سلمان، والعلمين» خلال العام الدراسي الجديد.