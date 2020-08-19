شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب ترحب بـ«تقسيم الدوائر الانتخابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى عدد من رؤساء الأحزاب ترحيبهم بالقانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مشددين على استعدادهم الكامل لخوض الانتخابات البرلمانية والمنافسة بكل قوة.

وقال أحمد الشاعر، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب جاهز لانتخابات مجلس النواب منذ 2014، ولديه قاعدة جماهيرية قوية، ونوابه فى المجلس الحالى كان لهم تواجد قوى خلال أدوار الانعقاد الخمسة.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيكون هناك ائتلاف جديد يخوض من خلاله الحزب انتخابات «النواب» على مقاعد القائمة، ولا يشترط أن يضم نفس الأحزاب التى خاضت انتخابات «الشيوخ» وكان عددها 11 حزبا، لافتا إلى أن هناك أحزاب من الممكن ألا ترغب فى المشاركة فى ائتلاف النواب وأخرى تنضم حديثا إليه.

وأعلن النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، موافقته على المشروع، ووجه الشكر لائتلاف «دعم مصر» مُقدم المشروع.

وقال إنه للمرة الأولى يناقش البرلمان مشروع تقسيم الدوائر، واستنادًا لكلام رئيس البرلمان يلزم مناقشة المشروع فى مساحة وقت أكبر، متمنيا أن يخرج المشروع بشكل مُرضى للجميع، خاصة أن المشروع سيكون للبرلمانات المقبلة.

وشدد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على أن الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب منذ فترة ويعمل فى الوقت الراهن على تدريب وتأهيل كوادره وقياداته فى مختلف المحافظات ليكون جاهزا لخوض هذه الانتخابات التى ستجرى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ بفترة قصيرة. وأضاف «موسى» أن الحزب بدأ فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب من مختلف المحافظات وسيخوض الانتخابات من خلال مرشحين من الشباب والمرأة لهم ثقل برلمانى وسياسى كبير يستطيعون أن يكونوا إضافة للمنظومة التشريعية المقبلة.

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