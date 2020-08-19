«اسمعونا» تنظم قوافل لتوعية أهالي روضة السيدة بفيروس كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقوم مؤسسة اسمعونا، الأربعاء، بعمل قافلة توعوية لأهالينا بمنطقة روضة السيدة حول أهمية إاستمرار إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وعدم التهاون بها منعاً لعودة إرتفاع الإصابات، كما تقوم المؤسسة بتوزيع شنطة حماية على أهالينا داخل بيوتهم منعًا للتجمعات والتى تشمل مجموعة من المطهرات والمعقمات والكمامات وأدوات الحماية الصحية.
يأتي هذا ضمن مبادرة جدعان السيدة التي ترعى فيها مؤسسة اسمعونا أهالي روضة السيدة زينب وتقدم لهم العديد من الخدمات التنموية.
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