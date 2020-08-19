شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعرض فيلم «قطر حرب النفوذ على الإسلام في اوروبا» يومي الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعرض فيلم «قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا» على قناة إكسترا نيوز يوم الخميس ٢٠ أغسطس الساعة ١٠ مساءا ويتم إعادته يوم الجمعه ٢١ اغسطس الساعه ٨ صباحا والساعة ٧ مساءا.

كما يعرض الفيلم على الفيلم على المنصة الرقمية WATCHiT.

وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لاهمية محتوي الفيلم للمشاهد المصري والعربي.

الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب «أوراق قطر» للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو وافاد المهندس حسام صالح ان الفيلم الوثائقي الفرنسي- البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف صالح أن مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي يدعم عرض الافلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة في مصر أو الحصول على الحقوق لافلام عالمية وذلك لعرضها على شاشات المجموعة بهدف توعية الرأي العام وتقديم احدث الموضوعات للمشاهد.

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