شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مشتركة من حي المناخ وشرطة المرافق لإزالة الاشغالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، اليوم حمله مكبرة بمشاركة شرطة المرافق لرفع الاشغالات والمخالفات بالعديد من مناطق الحى.
وقامت الحملة بالمرور بشارع النصر وستالين جراد والصباح وأسوان وميدان ستالين جراد وميدان الشهيد هشام عباس وشارع سعد زغلول وشارع إبراهيم سالم وشارع أحمد عرابي، وأزالت العديد من الاشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق كما تم رفع الفروشات وعربات اليد وتم إزالة الباعة الجائلين للوقوف العشوائي بنهر الطريق.
كما أزالت الاشغالات بمحيط سوق الخضروات والاحذية بمنطقة الكويت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين وفتح الطريق أمام قصر الثقافة، والتشديد على الباعة بعدم الخروج إلى نهر الطريق واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن منع التكدس واستمرار السيولة المرورية في تلك المنطقة تأتي هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق حي المناخ وفي إطار الاستجابة لشكاوي المواطنين من وجود بعض الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية بالشوارع.
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