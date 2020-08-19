شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يصرف 5000 جنيه لحالات العزل المنزلى لأعضائه مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه الأخير، صرف 5 آلاف جنيه لأعضائه من مصابى فيروس كورونا المستجد، لحالات العزل المنزلى، 20 ألف جنيه لحالات الإصابة ممكن تم حجزهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة، و50 ألف جنيه لأسر الشهداء.

وأضاف عبد الهادى، لـ"الخليج 365"، أنه كما تم إلغاء شرط إثبات استمرار مزاولة المهنة للأعضاء، بدءا من 18 أغسطس الجارى، مع استمرار العمل بالقرارات السابقة مع المصابين من الأعضاء والذين تقدموا بأوراقهم لصرف الدعم قبل هذا التاريخ، لافتا إلى استمرار العمل بإثبات الإصابة بالفيروس بتحاليل pcr.

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وكان الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قد قال فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن الاتحاد سدد إعانات كورونا بقيمة 21 مليون جنيه حتى الآن، موضحا أنه تم الصرف فعليا لإجمالى 493 عضوا، بواقع 30 طبيب أسنان، 360 طبيبا بشريا، 100 صيدلى، 3 أطباء بيطريين.

وأوضح عبد الهادى، أنه ما زال هناك دفعة تضم 556 عضوا بالاتحاد قيد الصرف، تضم: 65 طبيبا للأسنان، و248 طبيبا بشريا، و213 صيدليا، و27 طبيبا بيطريا، لافتا إلى وجود 2500 طلب جديد لصرف إعانات كورونا من الاتحاد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفهم للأعضاء.