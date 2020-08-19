فى 5 خطوات فقط هتشغل التكييف وتضمن عدم ارتفاع فاتورة الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق تشغيل تكييف الهواء بدون أن تؤثر على قيمة فاتورة الاستهلاك والحفاظ على الاستمرار فى الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة، خاصة وأن الاستخدام الأمثل للطاقة لا يعنى التوقف عن الاستهلاك ولكنه يعنى توجيه الموارد المالية بشكل سليم والحفاظ على مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تجنب ارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية. وفيما يلى طرق تشغيل تكييف الهواء بدون التعرض لارتفاع فاتورة الاستهلاك فى بضع دقائق: وفيما يلى طرق تشغيل تكييف الهواء بدون التعرض لارتفاع فاتورة الاستهلاك فى بضع دقائق: 1- يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن. Advertisements 2- تشغيل التكييف على درجة 25. 3- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء. 4- التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بأحكام لعدم تسريب الهواء. 5- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

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