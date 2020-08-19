شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف التشكيل الجديد لتنشيط السياحة لأول مرة برئاسة الوزير وعضوية سفراء وخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت هيئة تنشيط السياحة أول اجتماع لها برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لأول مرة، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل فى هيئة تشكيلها.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالخطة العامة والسياسات التنفيذية للهيئة، وإعادة النظر فى بعض الأعمال والأنشطة التى تقوم بها ومنها الحملات الدعائية والترويحية المشتركة، والمشاركات فى المعارض السياحية الخارجية، والرحلات التعريفية Fam Trip.

وجاء قرار مجلس الوزراء فى إطار الحرص على تطوير الهيكل التنظيمى لوزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية فى تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات. وإليك التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة:

1- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ليكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة، وعضوية ثلاثة عشر عضوا.

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2 - الأعضاء هم أحد شاغلى الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوى الوظيفى الممتاز يختاره الوزير، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى (مقررًا)، ورئيس سلطة الطيران المدنى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والمستشار القانونى للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

3 - هذا بالإضافة إلى أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحى والذى أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا أمس بشأنهم بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة.

4 - وشملت قائمة المعينين: السفير الدكتور بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل بوزارة التجارة والصناعة، طارق حسنى مستشار وزير السياحة والآثار للدراسات الاستراتيجية والتسويق، دينا عزت خبير التواصل والتسويق.

5 - وتضمنت التعديلات أيضا تعيين رئيس تنفيذى، يتولى تنفيذ خطط وسياسة مجلس الإدارة ويكون مسئول عن سير أعمال الهيئة وعلى أن يعاونه عدد كاف من العامليين.