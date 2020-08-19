بالصور إزالة الاعلانات و اللافتات المخالفة والملصقات من شوارع حي العرب ببورسعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب ببورسعيد ، اليوم ، الحملة المشتركة بين إدارة الاشغالات بالحي بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري للإعلانات بالمحافظة ، لرفع وإزالة جميع اللافتات ولوحات الإعلانات المخالفة والغير لائقة والملصقات من على جدران الشوارع والأسوار وأعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء

في إطار مواجهة ظاهرة تشوه المظهر الحضاري العام للشوارع والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات والزام المخالفين باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان ، حفاظًا على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمنشآت والمرافق والاكتفاء بالإعلانات المرخصة بالأماكن التي يتم تحديدها تحت أشراف إدارة التنسيق الحضاري للإعلانات بالمحافظة

شملت شوارع عاطف السادات - طرح البحر - نهضة مصر - عرابي ، وتم مصادرة الاعلانات المخالفة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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