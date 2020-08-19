شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع نسب تنفيذ مشروع التحول الرقمي قبل رصف الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح مشروعات رفع كفاءة الطرق ومشروع التحول الرقمي والبنية التحتية قبل أعمال الرصف للشوارع التي سيتم البدء فيها وهي شارع زاهر جلال حتي علم الروم خلف الشعشاعي ومنطقة الليدو وشارع المرور وبعض المناطق والشوارع الفرعية بنطاق المدينة.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح الأعمال الجارية بعلم الروم وزاهر جلال والليدو وشارع المرور بعد انتهاء مشروعات البنية التحتية وفي المناطق والشوارع بتركيب البلدورات وجاري العمل في الشوارع الاخري طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه عبدالرازق للشركات المنفذة ببذل مزيد الجهد لانجاز مشروعات الرصف ورفع كفاءة الشوارع التي انتهت بها الاعمال خاصة المشروع القومي للدولة وهو التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف بان تعليمات محافظ مطروح سرعة البدء في أعمال اعادة الشئ لاصلة ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل كافة العقبات لضمان سرعة وانجاز الاعمال طبقا التوقيتات المتفق عليها .

وأكد وجيه عبدالرازق بانه أحد ابن محافظة مطروح ولن يدخر جهدا في خدمة أبناء بلده ببذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء كافة الخدمات المقدمة للمواطن المطروحي الذي يستحق الكثير .

يأتى ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها .

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