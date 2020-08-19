شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم عدد من المصالح الحكومية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة..مشيرًا أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير وتعقيم نحو 800 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.