شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى للصحة العالمية حول اخر تطورات كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد فى مؤتمر صحفى عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات وباء فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء. يشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كوفيد-19 وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه بالإضافة لليوم العالمى للإغاثة والعمل الإنسانى 2020 وكذلك الرد على أسئلة الإعلاميين والصحفيين ويشارك بالمؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية ود. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التى يمكن توقيها باللقاحات والدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. مؤتمر صحفى للصحة العالمية حول اخر تطورات كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.