شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن اعتماد نتائج طلاب السنوات النهائية 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، انتهاء أعمال امتحانات طلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة، موضحا أن الكنترولات أوشكت على الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

وأضاف الدكتور عبد الرازق الشيخ، لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة طلاب السن أن النهائية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة والذى من المقرر انعقاده يوم 25 أغسطس الجارى، تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب .

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وكان الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، أعلن أن أخر موعد لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية "شعبتى التربية الموسيقية والفنية" هو يوم 20 أغسطس الحالى وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور دسوقى، ضرورة تسجيل الطلاب على موقع تنسيق اختبارات القدرات وتقديم الأوراق المطلوبة وهى أصل رقم الجلوس وصورتين من رقم الجلوس، وصورتين من بطاقة الرقم القومى، وصورتين شخصية والإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات.