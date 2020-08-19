شهر بـ 70 ألفًا.. ضبط ربة منزل تعرض ابنتها على راغبي المتعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث الآداب من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بالفيوم، لها معلومات جنائية وبصحبتها نجلتها؛ لقيامها بعرض ابنتها على راغبي الأعمال المنافية للآداب، عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ضُبط بحوزتها هاتف محمول يحتوى على العديد من الرسائل التي تؤكد ضلوعها في ارتكاب هذا النشاط المؤثم.

اعترفت بقيامها بعرض ابنتها مقابل مبالغ مالية، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بإعداد عقود زواج عرفية محددة المدة "شهر" مقابل مبلغ مالي 70 ألف جنيه للهروب من الملاحقة القضائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.​