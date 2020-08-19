شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه الشكر إلى وفد قبيلة الدبابسة للتصالح مع قبيلة العراوة في القتل الخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفد من قبيلة الدبابسة برئاسة للعمدة فرحات الدبوسى موجها له الشكر على روح التسامح ونبذ الخلافات واعلاء المصلحة العليا وذلك بعد إنهاء خصومة وخلاف دام أكثر من عامين مع قبيلة العراوة على أثر قيام أحد افراد قبيلة العراوة بالقتل الخطأ بحادث سير لأحد أبناء قبيلة الدبابسة .

وقد أثنى محافظ مطروح على موقف قبيلة الدبابسة في العفو والتسامح مع أبناء العم من قبيلة العراوة واصلاح ذات البين فيما بينهما .مشيدا بدور عمد وعواقل وشيوخ مدينة النجيلة بالتنسيق مع مديرية الامن على تقريب وجهات النظر بين القبيلتين وإتمام الصلح وانهاء الخلاف. مشيرا إلى أنهم ضربوا نموذج في العفو والتسامح وعلى روح المحبة والتألف التي تجمع أبناء القبائل بالمحافظة وقام المحافظ باهدائهم كتاب الله تعالي.

ومن جانبه، تقدم العمدة فرحات شعبان الدبوسى باسمه وبأسم قبيلة الدبابسة عامة وبأسم عمد وعواقل ومشايخ وأعيان مدينة النجيلة بكل الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على هذ ا اللقاء الودى وهذه اللفتة الكريمة منه وعلى جهوده الدائمة في تحقيق التنمية بالمحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المطروحى.