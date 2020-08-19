شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح تستكمل النسخة الثالثة لنهائيات دورى الصم والبكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وافق على استكمال دوري وزارة الشباب والرياضة للصم والبكم وضعاف السمع ( النسخة الثالثة ) ونهائياته بمحافظة مطروح خلال الفترة من 20 اغسطس الجاري وحتى 4 من سبتمبر المقبل وكذلك أستضافة محافظة مطروح لبرنامج اعرف بلدك لذوى الهمم (مطروح 2020 ) خلال الفترة من 30 اغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل بمشاركة جميع محافظات الجمهورية صرح بذلك خالد عبدالحميد مدير الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن جانبه، أصدر محافظ مطروح توجيهاته بضرورة الاستعداد الجيد لاستضافة هذه الفعاليات الرياضية الهامة التي شرفت محافظة مطروح باستضافتها على أرض المحافظة مؤكدا على تقديمه كافة الدعم والامكانيات وتذليل أي عقبات لظهور المحافظة بالشكل اللائق والمشرف أمام ضيوفها متمنيا كل التوفيق لفريق المحافظة للصم والبكم خلال البطولة.