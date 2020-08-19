شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تسحب 60 عينة مياه لفحصها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عن سحب عدد ٦٠ عينة مياه لتحليلها خلال الأسبوع الجارى، وذلك حرصا على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي بشمال سيناء، أن تكليفات الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، باعداد تقرير أسبوعى لمتابعة أعمال صحة البيئة ومحطات المياه ومحطات التحلية على مستوى المحافظة وتم سحب عدد ٦٠عينة مياه للفحص وإرسالها إلى المعمل المشترك بالعريش لفحصها واعداد تقرير عنها لاتباع الاجراءات اللازمة حرصاعلى سلامة وصحة المواطنين .

وأشار محمد جمال، مراقب عام صحة البيئة، إلى سحب عينات مياه من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات على مستوى المحافظة وعددها 5 عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها طبقا للقرار رقم 63 لسنة 1996.. علاوة على المرور الدورى والاشتراك في لجان فحص شكاوى المواطنين .