شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسن الرداد: «توأم روحي» فظيع جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل فيلمه الجديد «توأم روحي» والمقرر عرضه في السينمات خلال الأيام المقبلة.

قال الرداد خلال مداخلة إلى برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، إن بالنسبة إليه تقديم فيلم رومانسي هو شئ مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد في قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل «فظيع جدًا» ولا يجوز أن يتركه.

تابع الرداد أن يوم غد الأربعاء سيكون العرض الخاص بالفيلم، وأن شخصيته في العمل لديها أزمة ما وله علاقات كثيرة جدًا وهو ما يؤثر على حياته بشكل كبير ومن خلال رحلته سيتضح أسباب المشكلة وحلها وبقية التفاصيل.

لفت الفنان إلى أن هناك حالة قلق بسبب نزول الفيلم في وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل نسبة الحضور في دور العرض خاصةً وأن الفيلم تكلف كثيرًا وتم تصوير مشاهد خارج مصر وبالتالي يجب أن يتم تعويض هذه التكلفة، موضحًا أن نزول الفيلم يهدف إلى أن تتحرك صناعة السينما بسبب الظروف الحالية وهذا هو الأهم.

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