شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. شديد الحرارة والرطوبة تصل لـ80 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تستقر فيها نفس الأجواء على مدار 72 ساعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية خلال الثلاثة أيام أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية .

وتنشط الرياح على السواحل الغربية يوم الجمعة ،كما تنشط على جنوب سيناء يومي الاربعاء والجمعة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) اليوم الأربعاء فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 30 )، السواحل الشمالية ( 87 – 45 )، شمال الصعيد ( 44 – 23 )، وجنوب الصعيد ( 30– 16 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «41- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «42 – 29» .

أما غداً الخميس فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 30»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «41 – 29» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «75 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «86– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «65- 30»، شمال الصعيد «42 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

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أما بعد غدً الجمعة فستكون درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 30»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «41 – 29» درجة مئوية.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «75 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «86– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «65- 30»، شمال الصعيد «42 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .