شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تستعد لافتتاح 5 متاحف جديدة.. اعرف مواعيد استقبالها للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد قطاع المتاحف ثورة جديدة خلال الشهر المقبل، حيث تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح 5 متاحف جديدة ستكون إضافة جديدة للسياحة الثقافية فى مصر ومحاولة لإثرائها ودمجها مع بقية الأنماط السياحية، والاستفادة مما تمتلكه مصر من كنوز أثرية لمختلف العصور والحضارات.

وتشمل خريطة المتاحف الجديدة توسعات فى عدد من المحافظات والمناطق الجديدة لإتاحة زيارة المتاحف فى مواقع مختلفة، وتضع حاليا وزارة السياحة والآثار اللمسات النهائية للمتاحف الخمس استعدادا لافتتاحهم أمام الجمهور رسميا على مدار الأشهر المقبلة، حيث يسارع قطاع المتاحف الزمن لاستكمال القطع الأثرية الخاصة بكل متحف ونظم الإضاءة والعرض، والإجراءات الاحترازية لسلامة الزوار والعاملين.

وابلغ المجلس الأعلى للآثار غرفة السلع والعاديات السياحية بمواعيد افتتاح 5 متاحف جديدة فى عدد من المحافظات، والتى تشمل بداخلها منطقة بازارات لمن يرغب فى استغلالها.

وإليك قائمة المتاحف الجديدة ومحافظاتها وموعد الافتتاح:

1- متحف المركبات الملكية والذى سيتم افتتاحه خلال شهر أغسطس الجارى.

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2- متحف المطار ويضم 12قطعة أثرية وثلاث مومياوات المزمع افتتاحه خلال سبتمبر المقبل.

3- متحف القومى للحضارة المصرية والمزمع افتتاحه خلال شهر أكتوبر 2020.

4- متحف شرم الشيخ والذى يضم 5800 قطعة أثرية والذى سيتم افتتاحه أيضا فى اكتوبر 2020.

5 - متحف كفر الشيخ والذى سيخدم منطقة الدلتا بالكامل سيتم افتتاحه فى اكتوبر 2020.