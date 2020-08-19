شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة: سعدت بزيارة الرقابة المالية والإطلاع على أنشطتها وإنجازاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، عن سعادته بدعوة بزيارة هيئة الرقابة المصرية فى المدينة الذكية، أمس الثلاثاء، فى ضوء التعاون المثمر والبناء بينها ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين





وقال سفير السعودية، عبر حسابه على انستجرام: "سعدت بزيارة هيئة الرقابة المالية المصرية بالمدينة الذكية، ولقاء الدكتور محمد عمران، ونائبه القاضى خالد النشار، حيث تسنى لى خلال الزيارة الاطلاع على أنشطة الهيئة وإنجازاتها، وكافة التشريعات والقوانين المرتبطة بها، علاوة على التعاون المثمر والبناء بينها ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".

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وكشف سفير المملكة، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض حجم مساهمات استثمار القطاع الخاص السعودى، فى الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وجرى تبادل الآراء والمقترحات والمعلومات حيال مستقبل الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات فى إطار العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأضاف نقلى، إنه فى نهاية اللقاء شرفت بتلقى درع الهيئة التذكارى من رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، شاكرا ومقدرا وممتنا على ما لقيته من حسن استقبال وكرم وفادة غير المستغربة على الشعب المصرى الشقيق المضياف.























