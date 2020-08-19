شكرا لقرائتكم خبر عن الهزار القاتل.. قصة طفل أنهى حياة طالب ثانوى بصالون حلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية، حادثا مأساويا، حيث فقد " أحمد رضا" طالب بالصف الأول الثانوى، حياته على يد طفل عمره 12 سنة بسبب مشادة كلامية بينهما بعد وصله هزار، فأنهى حياته بطعنة نافذة بالبطن بمقص داخل صالون حلاقة، ورفضت أسرة المجنى عليه تلقى واجب العزاء من الأهالى، فيما حزن جميع أهالى القرية على" أحمد" لكونه ملتزما ويتمتع بمحبة من الجميع.

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