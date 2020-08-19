شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "من مصر" يكشف عدد الشكاوى المقدمة لجهاز حماية المستهلك ونسبة حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك عدة وسائل أتاحها الجهاز للشكوى ومتابعتها، وذلك إما من خلال الشكوى على الخط الساخن الخاص بالجهاز، أو الموقع الإلكتروني ويتمكن من خلالها متابعة سير الشكوى، بالإضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق الخاص بالجهاز.

وأضاف سمير فرج، خلال لقائه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنه يتم استقبال الشكاوى كلها، ويتم التفاعل معها وحلها بشكل "ممتاز"، حيث يتم استقبال حوالى 60 ألف شكوى في 2019، أما خلال أول 6 أشهر في عام 2020 تم استقبال حوالي 63 ألف شكوى، مشيرا إلى أن نسبة حل الشكاوى 76%، وعلى الرغم من أنه رقم معقول دولياً، إلا أن الجهاز يستهدف من 85% إلى 90%.

Advertisements

وأوضح أن الشكاوى تنوعت بين السلع المعمرة والاتصالات والسيارات، مشيرا إلى أن هناك شركة تم الإعلان عنها تم توقيع عقوبة كبيرة عليها بحكم قضائي لعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك، موضحا أن هناك مراكز صيانة وهمية تدعي أنها تقوم بإصلاح أي جهاز منزلي تحت مظلة علامة تجاربة غير حقيقية.

وقال سمير فرج إن هناك مرصدا إعلاميا تابعا للجهاز يقوم بتتبع المراكز الوهمية لإصلاح الأجهزة ويتم تتبعها، مشيرا إلى أنه من حق مراكز التصليح العمل، ولكن دون الادعاء بأنهم يمثلون الوكيل الأصلي، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع "جوجل" من أجل إخفاء إعلانات هذه المراكز، وسيتم إعادة تنظيم عمل كل هذه الأمور.

وأضاف أنه طالما التعليم والمدارس الخاصة "خدمة" إذن فإنه يخضع إلى قوانين جهاز حماية المستهلك، وبالتالي تنطبق عليه كافة القوانين المنظمة للخدمات المقدمة للمواطن، حيث سيتم خصم 25% من قيمة التوصيل في المدارس.