شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تصدير 20761 طن فراولة طبقا للاشتراطات والمواصفات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30%، مضيفا أن اجمالى صادرات مصر من الفراولة بلغت 20 الف 716 طن عن ما قبله 18 الف 844 طن، منذ بدء تصدير المحصول وحتى 12 من شهر أغسطس الجارى، متابعا أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة المصدرة للخارج تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة الصادرات.

ويزرع محصول الفراولة فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطى الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالى 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لان الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالى 4 ملايين شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتى يبدأ موسم تصديرها فى شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة فى شهر ديسمبر

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وكان وزير الزراعة أكد، أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زيادة حجم التمويل الذى يمنح لمزارعى الفراولة من 15 ألف جنيه إلى 60 الف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الانتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفية للفدان إلى 90 ألف جنيه بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة.

وفى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق اول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمة حيث تم ربط المزارع بموردى مستلزمات الانتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.

والجدير بالذكرأنه وفقًا لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الاول عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالى صادرات العالم لعام 2019.