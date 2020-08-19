شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مبادرة "الأمل حياة" لمواجهة جماعات الإحباط بنظرة متفائلة للكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه حرصًا من الوزارة على بث روح الأمل، ومواجهة جماعات الإحباط والتيئيس، بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة، وانطلاقًا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين، وليس تخريبها باسم الدين، قد قررت إطلاق هذه المبادرة.

وقال جمعة: "فمع يقيننا أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل، فإننا نؤكد أن الفهم الصحيح للدين قائم على التبشير لا التنفير، والتيسير لا التعسير، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، لا على اليأس أو الإياس من روح الله، فنفس المؤمن لا تجزع، لأن أمله في الله كبير، وثقته فيه غير محدودة، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا".

وتابع جمعة: "وقد قالوا: اشتدي أزمة تنفرجي، وليس بعد الظلام إلا ضوء الصباح المسفر، ولا يغلب عسر يسرين، ولا شدة فرجين، غير أن الأمر يتطلب منا جميعا التراحم والتكافل والإيثار لا الأثرة، فمن فرج عن أحد كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".

وقال وزير الأوقاف: "وانطلاقًا من كل هذه المعاني الراقية السامية قررت إدارتا الإعلام والدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف إطلاق مبادرة: "الأمل حياة"، بمشاركة واسعة من أئمة وعلماء الوزارة، وسيتم بث أولى فعالياتها مع إشراقة العام الهجري الجديد بداية من غد الخميس، تفاؤلا بأن يكون هلاله هلال خير وبركة على الجميع، على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، متضرعين إلى الله (عز وجل) بأن يعجل فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء بفضله وكرمه وواسع رحمته (سبحانه وتعالى).