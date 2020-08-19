شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الصيادلة تناشد البرلمان بإصدار تشريع لمحاسبة من يتحدث فى غير اختصاصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم بدوى سكرتير الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على إعلان طبيب أنه اكتشف علاجا لكورونا على السوشيال ميديا، إن ما يحدث من خروج طبيب والإعلان عن أدوية على السوشيال ميديا هو عبارة عن امتداد لحالة العبث، وهو جريمة تستوجب العقاب والحساب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: كل يوم يخرج شخص ويتحدث عن أدوية على السوشيال ميديا ولابد أن يتحدث عن هذا الموضوع الصيادلة والهيئة العليا للدواء، ومن الممكن أن يخرج طبيب يتحدث عن علاج يتم سحبه من السوق.

وتابع: هل من المنطق أن اختزل جائحة دوخت العالم وعلماؤه في درجة الحرارة فقط، ولابد من محاسبة من يقول هذا الكلام، المواطن كالغريق الذى يستنجد بقشة، وأناشد أعضاء مجلس النواب بأنه لابد من وجود تشريع في أسرع وقت لحساب من يتحدث في غير اختصاصه على السوشيال ميديا، والناس تجرى على الصيدليات لشراء الدواء.