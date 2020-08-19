شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجمارك تكشف طرق التخلص من المواد الخطرة فى الموانئ بعد حادث بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تحاول دائما التخلص من المواد الخطرة الموجودة في الموانئ المصرية، وذلك بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت، موضحاً أن الجميع حريصون على مدار خمس سنوات التخلص من المهمل وكان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، تقديم ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن التخلص عن تلك المواد يكون أما بالتنازل عنها للجهات الحكومية تستخدمها أو البيع أو الإعدام مباشرة في أماكن بها محرقة نفايات.

وأكمل رئيس مصلحة الجمارك، أنه كان يهم المصلحة التخلص من البضاعة، كما أن وزير المالية عقب أحداث مرفأ لبنان كان حريصاً على التأكد من كيفية التخلص من البضائع من كل الموانئ المصرية وتراكم هذه البضائع كان بسبب غياب التنسيق ولكن حالياً يتم التخلص الفورى.