شكرا لقرائتكم خبر عن عقب المراجعة الدورية.. تجديد منح المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المراجعة الدورية الأولى لتجديد المواصفة القياسية العالمية (2015 : 9001 ISO) والخاصة بالجودة.

ويقضى نظام منح شهادة الأيزو بإعادة تقييم المؤسسات التى تحصل على الشهادة بشكلٍ سنوى، للتأكد من التزامها بتطبيق سياسة الجودة، وفقًا للمعايير المقررة من قبل الهيئة المانحة.

وتمت أعمال المراجعة من قبل الدكتور عصمت دوس المسؤول الإقليمى للهيئة المانحة لشهادة الاعتماد والجودة Centirior بالشرق الأوسط.

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كان المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حصل فى مارس 2016على شهادة الأيزو (Iso 9001: 2008) والخاصة برضا العملاء، كأول مؤسسة مسيحية فى مصر تحصل وقتها على هذه الشهادة الدولية الهامة، فيما حصل المركز أيضا على شهادة الأيزو الخاصة بإدارة الأزمات (Iso 9001: 2015) فى يناير 2019.

وقررت الهيئة المانحة لشهادة الاعتماد والجودة sentirior منح المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهادة الأيزو 9001، وقد تسلم قداسة البابا تواضروس الثانى الشهادة خلال احتفالية كبرى تقام بمقر المركز الإعلامى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من وكالات الأنباء وممثلى الصحف ووسائل الإعلام.

وجاء منح شهادة الأيزو بعد أن استوفى المركز متطلبات منحها وفقا للمعايير العالمية التى وضعتها الهيئة المانحة، بعد جهود مضنية لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن المركز الإعلامى انشأه قداسة البابا تواضروس الثانى فى 18 نوفمبر 2013.