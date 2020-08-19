تعرف على خطة البحث العلمى فى نشر ثقافة العلوم والابتكار وفقا لخطة التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف أكاديمية البحث العلمي خطة عمل استثنائية بميزانية 30 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا الـمستجد، وذلك وفقا لما ورد فى خطة التنمية للعام 2021/20، حيث تتمثل الخطة فى التركيز على حسن استغلال مخرجات المبادرات والمشروعات والبرامج الجارية بالأكاديمية ضمن خطتها الاستراتيجية المعلنة والتى تنفذ فعليا على أرض الواقع منذ 2018 لذا ترتكز الخطة على توجيه كل هذه الأدوات والمنصات والتحالفات والمبادرات لإيجاد حلول تطبيقية مبتكرة وسريعة للتعامل مع الأزمة، بالتوازى مع حشد مجتمع البحث العلمى الـمصرى والمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم حلول لمشكلات محددة بصورة عاجلة.

وفيما يخص نشر ثقافة العلوم والابتكار، يهدف البرنامج إلى تعظيم دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة أو التحسين البيئي، من خلال تنفيذ مشروعات ضمن برنامج الطاقة والمياه، وزيادة نسبة المشاركة الدولية في البحوث وبراءات الاختراع.

وفيما يلى نستعرض الجهود المبذولة من أجل نشر ثقافة العلوم والابتكار:

عدد المشروعات البحثية فى مجال الصحة 300.

عدد المشروعات البحثية في مجال الزراعة والغذاء 600.

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عدد المشروعات في مجال الصناعات الاستراتيجية 30.

عدد مشروعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والفضاء 70.

عدد المشروعات البحثية في برنامجي الطاقة والمياه 10.

يذكر أن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 114 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.