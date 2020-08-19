شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات تواجه حنين حسام ومودة الأدهم بعد التحفظ على أموالهما..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بتأييد أمر المنع من التصرف بالأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها، الصادر من النائب العام ضد كل من "حنين حسام عبد القادر" و"مودة فتحي الادهم" المعروفتان إعلاميا بفتيات "التيك توك"، يوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية أبرز الاتهامت التى تواجه المتهمتين.

-الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع. -اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر. -تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة. -نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها. -التحريض علي الفسق. -عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات. Advertisements -تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة. -الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.

وكانت قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، لجلسة 14 سبتمبر.

ووجه النائب العام لهم اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.