شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مالي أبو بكر كيتا يعلن استقالته بعد احتجازه على أيدي متمردين عسكريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رئيس مالي أبو بكر كيتا يعلن استقالته بعد احتجازه على أيدي متمردين عسكريين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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