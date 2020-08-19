شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الوفا يستقبل محافظ سوهاج في الساحة الشعبية بعد استئناف النشاط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، زيارة تفقدية، لمركز شباب سوهاج (الساحة الشعبية)، والذي يعتبر من أعرق المنشآت الرياضية في المحافظة.

وكان في استقبال المحافظ خالد أبوالوفا، رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد زكريا وكيل المديرية للنشاط الرياضي.

وجاءت زيارة المحافظ للمركز للوقوف على الإجراءات الاحترازية المعلن عنها وفق نشرات وزارتي الصحة والشباب والرياضة، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك تزامنا مع استئناف النشاط في المركز اعتباراً من ١٥ يوليو الماضي.

وتشمل الإجراءات الاحترازية مراعاة قواعد التباعد داخل منشآت المركز والالتزام بالكمامات وتفعيل إجراءات التعقيم أول بأول، وإقرار نسبة دخول لمنشآت المركز ٥٠ % بالنسبة للرواد.

وتفقد الفقي والوفد المرافق له عددا من مشآت وملاعب المركز من بينها نادي المرأة وصالة الجيم وفرق والكاراتيه.

وذكر ياسر صابر مدير المركز أن مجلس الإدارة برئاسة خالد أبوالوفا يسعى للمضي في خطط تطوير ستشمل في الفترة القريبة إنشاء حمام سباحة عن طريق أحد المستثمرين فضلا عن تطوير ملعب كرة السلة من خلال دعم وزارة الشباب والرياضة.

ويقع المركز في مدينة سوهاج على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، وينتسب له ١٤٥٠ عضو، ويوجد بداخله الملعب الرملي الوحيد لكرة الطائرة في سوهاج.

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وأهدى أبوالوفا درع المركز للمحافظ طارق الفقي تقديراً لجهوده في دعم ورعاية الرياضة في سوهاج.

وتعهد الفقي خلال الزيارة بدعم مركز الشباب بكل الإمكانيات المتاحة في إطار خطط الحكومة ووزارة الشباب ببنهوض بالرياضة في الأقاليم.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في زيارة تفقدية لمركز شباب سوهاج

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في زيارة تفقدية لمركز شباب سوهاج

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في زيارة تفقدية لمركز شباب سوهاج

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في زيارة تفقدية لمركز شباب سوهاج